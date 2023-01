Incontro Casini-ACF: Viola Park, parcheggio e servizi. Ecco il summit

Come riportato dalla Nazione, nella giornata di ieri, il sindaco Casini ha incontrato la Fiorentina per discutere su alcuni temi che riguardano il Viola Park. Il tema principale è stato il parcheggio e il sindaco ha rassicurato la società viola, sottolineando la presenza entro aprile-maggio di un'area provvisoria per le macchine. La soluzione definitiva verrà presa con l'avvento del parcheggio scambiatore per la Tranvia. Inoltre, Casini ha chiesto rassicurazioni alla Fiorentina, soprattutto sulle attività. Il numero di persone sarà elevato e serve programmazione. L'unica cosa sicura, per adesso, è il ritiro viola che si svolgerà a Luglio. Ieri Commisso era ancora in volo, ma oggi il sindaco sarà allo stadio per incontrarlo.