Incontri? Macché, Commisso fa il turista: “Lavoro troppo, adesso visito tutti i musei”

C’è stato grande fermento, ieri, quando Rocco Commisso ha fatto la propria comparsa a Palazzo Vecchio. Incontro in programma con il sindaco? No. Non ancora, almeno, quello dovrebbe concretizzarsi in settimana. Il patron viola stava semplicemente visitando il museo, cosa della quale nessuno in Comune era stato avvertito. Ai curiosi che sono accorsi per chiedere qualcosa riguardo al nuovo stadio, magari a Campi, Rocco ha risposto “Vediamo, vediamo”, ribadendo che la scelta dei termini di ieri in radio non è stata casuale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.