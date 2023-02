Incidenti prima di Braga-Fiorentina: 4 feriti e proiettili di gomma

Una macchia sulla splendida prestazione della Fiorentina in quel di Braga è arrivata dal movimentato pre-partita, in cui i protagonisti in negativo sono stati i tifosi viola presenti in Portogallo. Per i circa 1.700 tifosi giunti in trasferta europea si sono verificati alcuni tafferugli nell'immediato pre-gara, con scontri con la polizia locale, che ha risposto sparando pallottole di gomma. Il bilancio parla di quattro feriti non gravi senza ulteriori complicazioni, ma il Corriere Dello Sport sottolinea come le trasferte europee dei viola siano sempre state fin qui abbastanza complicate, visti gli scontri anche in Olanda.