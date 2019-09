In undici si può (per ora) ma non per sempre: Montella intanto studia il nuovo assetto

A calcio si gioca in undici, ma quando per tre partite consecutive è in campo lo stesso undici qualche domanda viene. Se la pone Repubblica, seppur in una giornata di assoluto sorriso per la Fiorentina, visto che con il 3-5-2 e gli stessi interpreti – identici – contro Juventus, Atalanta, Sampdoria e Milan ha incassato tutti i suoi punti. Ci sono idee, talento e voglia di sorprendere, anche se è naturalmente impensabile di poter riproporre una formazione identica in ogni giornata: e allora la preoccupazione di molti – nemmeno troppo velata – è che dietro a questi protagonisti dello scacchiere di Montella ci sia poco o nulla. “Aspetto Vlahovic, Pedro e Boateng perché la mia squadra presuppone anche un centravanti” se l’è cavata l’Aeroplanino, ma per il momento va bene così.