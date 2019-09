Montella bis: “Soddisfatti, ma ora equilibrio e non pensiamo di essere già in Champions”

Così Vincenzo Montella in sala stampa dopo Milan-Fiorentina: “C’è un altro ciclo, un’altra squadra e altri giocatori. C’è soddisfazione e non pensavamo che potesse arrivare così presto, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e proseguire su questa strada. Ribery è sempre in partita, dobbiamo continuare a gestirlo, sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Dobbiamo ancora essere pazienti, nessuno pensava calendario alla mano che avremmo fornito queste prestazioni. Non ero preoccupato, chiedevo pazienza perché abbiamo perso qualche partita immeritatamente. Ora stiamo imparando e crescendo, anche se sul 3-0 dovevamo gestire meglio e dobbiamo assolutamente migliorare. Ora dobbiamo stare calmi e non pensare che siamo già in Champions, noi e voi dobbiamo mantenere l’equilibrio. Castrovilli? Gli avevo chiesto di segnare e lo ha fatto, poi anche l’assist e lo ha quasi fatto; grande prestazione, era un po’ stanco, deve stare calmo e tranquillo che può migliorare ancora”.