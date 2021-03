In sette per tre posti: l’analisi sulla lotta per la salvezza

Questa mattina sull’edizione fiorentina di Repubblica troviamo l’analisi di tutti gli avversari della Fiorentina in questa complicata corsa per non retrocedere. I viola avranno dodici gare a disposizione per mantenere la categoria e serviranno pazienza, lucidità e… punti anche lontano dal Franchi . A partire da sabato, quando al Vigorito se la vedranno con il Benevento, rivale direttissima nel caldo finale. Il quotidiano analizza come i sanniti abbiano la stessa classifica dei viola con tanto di scontro diretto vinto all’andata ma un successo che manca da ben dieci partite (e cinque miseri punti presi). Il calendario potrebbe però dare una mano a Inzaghi: sei partite su dodici saranno scontri diretti. Le altre: