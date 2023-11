In Serbia per blindare la qualificazione. Nzola a caccia dei primi gol

In Serbia contro il Čukarički, la Fiorentina si affiderà a Nzola per ritrovare i gol e far sbloccare l'attaccante anche in Europa

Redazione VN

La Fiorentina va a Leskovac per fare visita al Čukarički cercando risposte, soprattutto a livello mentale. Lo scrive Repubblica, che spiega come affrontare i modesti serbi (6-0 all'andata) potrebbe fungere da volano per ritrovare serenità e motivazioni per rituffarsi in campionato. Il protagonista assoluto dell'andata, Beltran, stavolta non ci sarà, ma sarà l'occasione per altri giocatori con l'unico obiettivo di giocarsi le carte al meglio contro l'ultima del girone. Una vittoria può valere doppio, per il girone e per le motivazioni: servirà il giusto approccio e fare una partita da gestire al meglio.