In sei a scadenza: Torreira, operazione riscatto. Saponara e Callejon sperano

Sei situazioni da tenere sott'occhio per la Fiorentina: tra scadenze e prestiti, i viola sono già al lavoro per riscatti e rinnovi

Sul quotidiano poi si parla dei giocatori in scadenza di contratto. Riccardo Saponara e Jack Bonaventura sono entrambi dei punti di riferimento per Italiano e puntano al rinnovo in viola almeno fino al 2023. Per il fantasista trasformato in esterno d'attacco l'operazione prolungamento è già iniziata, mentre per l'ex Milan esiste invece un’opzione per far scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione e in fase di trattativa si potrebbe comunque spingersi direttamente al 2024. Per Josè Maria Callejon invece l'arrivo di Ikoné potrebbe decretare la fine della sua avventura a Firenze, ma come per Bonaventura esiste un'opzione e dunque occhio alle sorprese. Nessuna clausola invece per Antonio Rosati: il portiere andrà a svincolo e solo se le parti troveranno l'intesa il rapporto proseguirà.