Il pagellone di Repubblica: 10 per Vlahovic, solo due insufficienze

Vlahovic e Italiano da applausi. Torreira e Gonzalez grandi acquisti

Redazione VN

Repubblica Firenze ha stilato il pagellone di fine anno della Fiorentina. Per quanto riguarda la difesa, spiccano i 7,5 a Terracciano, Biraghi e Martinez Quarta e il 7 a Milenkovic e Odriozola, bene anche Venuti premiato con 6,5,

A centrocampo 7 per Maleh, Duncan e Saponara. 8 per Torreira: "Giù il cappello davanti a questi piccolo, ma grandissimo, genio del centrocampo. È il direttore che fa suonare l’orchestra seguendo il ritmo giusto. È il punto di equilibrio della squadra. È l’uomo che sa dare ordine e idee. In poche parole, uno di quelli che fa la differenza". 8 anche per Bonaventura e Nico Gonzalez definito Speedy Gonzalez: "E' la somma di talento, velocità e quel pizzico di follia che ogni attaccante deve avere per essere un fuoriclasse. Lui sta ancora studiando da campione, ma intanto porta avanti il suo calcio istintivo e imprevedibile".

10 per Vlahovic: "Per la decisione di lasciare la Fiorentina dovremmo dargli 0, ma siccome siamo qui a valutare solo quello che ha fatto in campo si merita il voto più alto. Non solo per i gol e i record, ma soprattutto per l’atteggiamento che ha tenuto in questi mesi. Non dimentichiamo mai che è un ragazzo di soli 21 anni".

Italiano è premiato con 9,5: "Un capolavoro la sua Fiorentina, l’altro mezzo voto per arrivare a 10 glielo diamo se ci porta in Europa. In ogni caso fin qui è stato perfetto, una vera rivelazione. C’è tanto di suo in quello che la squadra ha fatto finora. Forse tutto". Mentre la società si prende 8 come voto di fiducia.

Gli unici insufficienti sono Amrabat e Castrovilli: 5,5 per loro. Il pagellone completo nel quotidiano in edicola.