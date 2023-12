In ripresa: Christensen, Sottil, Maxime e Nzola insidiano i titolari

Non tutto il male vien per nuocere: la rimonta di nervi contro il Parma in Coppa Italia ha consegnato a Vincenzo Italiano alcuni buoni spunti da conservare in vista delle ultime gare del 2023. Il Corriere Fiorentino isola le prestazioni di Oliver Christensen, tra parate e giochi mentali sui rigori sbagliati dagli emiliani; di Mbala Nzola, che ha ritrovato la via del gol e si è disimpegnato meglio con Beltran alle spalle, dando un segnale nel momento più delicato per lui; di Maxime Lopez, che ha fatto uno scatto rispetto a Mandragora e si propone come prima alternativa alla coppia titolare composta da Arthur e Duncan; di Riccardo Sottil, al secondo bis gol e assist consecutivo, che adesso cavalca l'onda e può approfittare dell'abulia di Brekalo e delle non perfette condizioni degli altri esterni per prendersi il posto sulla sinistra.