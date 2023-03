In porta spazio alla linea verde: Martinelli & co, il futuro è adesso

Nonostante l'infortunio di Sirigu, la Fiorentina ha scartato subito l'ipotesi di tornare sul mercato degli svincolati. Il Corriere dello Sport rivela che i viola comunque un'occhiata alla liste l'hanno data. In virtù dei regolamenti delle liste di Serie A e Uefa che consentono avvicendamenti a stagione in corso, in caso di infortuni dei portieri. Il club ha scelto di non insistere su questa strada perché a giro non c'è una candidatura di livello credibile e perché l'intenzione della Fiorentina è quella di valorizzare il più possibile il talentuoso classe 2006 Tommaso Martinelli, titolare della Primavera di Aquilani e giocatore che la società di Commisso vede come titolare in un futuro non troppo lontano.