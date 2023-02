In Europa, una quantità di gol esagerata: l’attacco di Italiano sul podio

Il Corriere dello Sport si sofferma su un dato che riguarda la Fiorentina, in particolare l'attacco. Sì, perché se in campionato la fase offensiva viola non ha lasciato contenti i tifosi, in Conference League la storia è nettamente diversa. Infatti, i numeri viola sono da top club europeo. A far sobbalzare, in particolare, è il numero esagerato dei gol segnati tra la fase a gironi e il doppio confronto con il Braga. Un dato (21 sigilli su otto partite, una media di 2,6 ogni 90’) che va in netta controtendenza rispetto a quello che invece è stato fin qui lo score in Serie A, ovvero 24 reti su 23 gare: tranne il Napoli (con 22 realizzazioni in sette sfide di Champions) nessuno più dei viola ha bucato così tanto la porta avversaria nelle competizioni Uefa. Nemmeno il Psv, eliminato due giorni fa dall’Europa League pur da leader assoluto della classifica dei gol fatti nel torneo (17 in otto turni).