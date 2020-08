Per la difesa della Fiorentina continua a essere una opzione Andrea Cistana, difensore classe 1997 del Brescia. È tra i preferiti di Beppe Iachini. L’entourage del giocatore non ha fretta perché sa che le offerte sono destinate ad arrivare; l’ultima in ordine di tempo è quella del Torino. La Fiorentina, che ha buoni rapporti con il Brescia, è sempre vigile. Lo scrive La Nazione.

