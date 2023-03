In corsa su tre fronti: la primavera può incoronare la Fiorentina di Italiano

A più di 2/3 della stagione, la Fiorentina si ritrova ancora in corsa su tutti e tre i fronti. E ora sognare è lecito

Redazione VN

Oltre i 2/3 della stagione, la Fiorentina sarà ancora in corsa per tre competizioni. E chi l'avrebbe detto, visti i chiari di luna di inizio anno. Non era scontato - né recente - visto che come sottolinea Repubblica per tornare a questi risultati bisogna risalire all'era Montella 2015, quando l'annata si concluse con il quarto posto e la doppia semifinale nelle coppe. Dieci anni dopo ci è riuscito anche Italiano, grazie a un gruppo sempre unito e con tanta buona volontà. Certo, qualcuno ha reso meglio in alcuni momenti dell'anno, ma il leitmotiv è sempre stato lo stesso, con il tecnico che ha finalmente saputo cambiare passando dal 4-3-3 puro al 4-2-3-1, dando meno punti di riferimento.

Corsa all'Europa — Prima della trasferta di Verona, i viola si guardavano più le spalle che chi stava davanti. Poi il successo del Bentegodi e quelli con Milan e Cremonese hanno completamente ribaltato la storia e i viola si ritrovano a quattro lunghezze dalla Juventus settima. E con i bianconeri sub judice ancora tutto può succedere. Più avanti c'è l'Atalanta, in un momento poco roseo, cui i viola hanno già recuperato nove punti ma che resta avanti di otto. Lecce, Spezia, Sampdoria e Udinese al Franchi, Inter, Monza, Salernitana, Napoli, Torino e Sassuolo fuori casa nel calendario, oltre all'Atalanta stessa il 16 aprile, le squadre da affrontare: l'anno scorso per l'Europa servirono 62 punti, quindi a conti fatti ne servirebbero 28 in 12 gare, con un ritmo alto.

Mamma li turchi — Giovedì ci sarà però il primo snodo europeo: a Sivas bisognerà difendere l'1-0 dell'andata, contro una squadra ala portata ma contro cui serviranno la giusta concentrazione e i gol. In caso di pass ecco un altro sorteggio verso i quarti nella strada verso la finale del 7 giugno. Al di là dell'avversario, i viola hanno il miglior attacco del torneo, Jovic è il miglior marcatore (6), Kouamé il miglior rifinitore (5) e la Conference può diventare l'obiettivo numero uno, ricordando che vincerla dà diritto all'Europa League.

Terapia di Coppa — Il trofeo tricolore, infine. Quel torneo che sembra un peso nelle prime fasi, poi diventa un salva-stagione. Anche per la Fiorentina è stato così, con l'impegno contro la Sampdoria quasi un peso, poi un tabellone complicato si è trasformato in una grande opportunità, con Milan, Napoli e Roma spazzate via fino a lasciare la sola Cremonese. Occasione ghiotta per tornare a giocare una finale dopo 10 anni. E con il nuovo format basterebbe per andare comunque vada a giocare la Supercoppa.