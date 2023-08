In cerca di nuove motivazioni. Cabral e Jovic out. Sì a Kouamè, ma cosa manca?

Era impossibile insomma, chiedere a quei giocatori di salire ancora un gradino. E non solo per questioni tecniche. Italiano infatti non ha mai chiesto fenomeni, ma buoni giocatori che fossero però particolarmente «affamati». Anche perché già nel corso dei primi allenamenti così come nelle amichevoli è emerso in più di un calciatore un forte calo di motivazioni. Vale per Amrabat, che da gennaio preme per andarsene, ma non solo. Nelle prime uscite per esempio si era visto un Cabral intristito, sfiduciato, di certo non determinato a tutto pur di dimostrare all’allenatore che sbagliava a pretendere un nuovo centravanti. Stesso discorso, più o meno, per Jovic. Per questo anche lui potrebbe lasciare mentre per Kouame, giusto per citare un caso contrario, il tecnico si è esposto in prima persona per far si che l’assalto del Genoa fosse respinto. Cosa manca la mercato della Fiorentina? Mancano ancora un vice Dodò e, soprattutto, un altro centrale. Soltanto allora il restyling sarà completo. Una scelta che nasce da considerazioni diverse, e non tutte legate alla qualità dei giocatori.