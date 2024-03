In caso di permanenza, Italiano pretende di più: Sottil e Ikonè sotto esame

Uno in coppa e uno in campionato, Italiano gestisce Sottil e Ikonè. Facile per questo prevedere che giovedì contro il Maccabi possa toccare di nuovo a Ikoné, mentre nella sfida vista Europa di domenica con l'Atalanta, potrebbe essere il turno di Sottil. In un momento in cui tutti gli esterni (Nico compreso) fanno fatica ad appoggiare Belotti, Sottil si sta quantomeno rendendo utile con qualche strappo palla al piede, peccando comunque ancora al momento della scelta finale. Un problema comune sia a lui che a Jorko, due frecce che raramente riescono a centrare il bersaglio. Logico quindi pensare che, in caso di una permanenza tutt'altro che scontata sulla panchina della Fiorentina, Italiano pretenda qualcosa di più. E allora ecco che il duello tra i due si rinnova anche in vista di giugno, quando la società farà valutazioni anche sul futuro dei due, entrambi in scadenza nel 2026. Lo riporta il Corriere dello Sport.