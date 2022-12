In campo senza Amrabat: venerdì a porte aperte

Con il Natale già alle spalle, nella giornata di oggi la Fiorentina tornerà in campo per gli allenamenti, in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio. Ci saranno tutti, tranne Sofyan Amrabat, ancora alle prese con le vacanze post Qatar 2022. Il centrocampista marocchino farà ritorno a Firenze nei primissimi giorni del 2023 e difficilmente lo vedremo a disposizione per la sfida contro il Monza. Mentre tutti ricominceranno le sedute di lavoro in gruppo, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil continueranno il loro percorso personalizzato, con la gran voglia di tornare il più presto possibile in campo. La settimana iniziata è di grande importanza, visto che la ripartenza della stagione prevede un tour de force di 4 gare in 11 giorni. Come scrive il Corriere dello Sport, si ripartirà il 4 con il Monza, poi il Sassuolo il 7, la Coppa Italia il 12 e infine la Roma in trasferta il 15. Venerdì 30 dicembre alle ore 12:00 la squadra di Vincenzo Italiano svolgerà l'ultimo test prima della ripresa a porte a aperte al Franchi contro la Primavera di mister Aquilani.