In campo la miglior Fiorentina possibile: tutte le certezze di Italiano

La Nazione si sofferma sulla formazione della Fiorentina nel match contro l'Inter di Inzaghi. Italiano vuole continuare il suo percorso positivo e non ha intenzione di regalare nulla. Ecco perchè il tecnico viola si affiderà alle sue certezze per cercare di fare lo "scherzetto" a Inzaghi. La ritrovata solidità difensiva, la crescita esponenziale di Dodò e quella di Ikoné, un po’ più timida ma costante. La cerniera in mezzo al campo con Mandragora ed Amrabat è intoccabile. Così come Bonaventura e Barak assicurano qualità, gol ed inserimenti alle spalle di Cabral.