In campo in memoria di Astori: appuntamento a Signa

L'appuntamento, per tutti, è per domani, sabato 16 marzo, allo stadio del Signa. Alle 15, ci sarà il fischio d'inizio della partita "Ricordando Davide Astori". Da una parte scenderanno in campo gli "Amici di Davide", dall'altra una rappresentativa della Curva Fiesole, da sempre legatissima al suo capitano. Sono attese alcune vecchie glorie viola, pronte a rimettersi gli scarpini ai piedi in memoria di un uomo e di un giocatore che, a Firenze, ha lasciato il segno sotto tutti i punti di vista, umano e professionale. La Fiesole, non ha mai dimenticato il suo Davide. Lo ricorda costantemente al minuto 13 di ogni partita, con un applauso di quelli destinati ogni volta a lasciare il segno nell'anima, e anche nelle iniziative, che guardano anche al sociale, esattamente come Astori era solito fare. Gli amici di Davide, come mostrato nella locandina fatta circolare anche sui social, saranno rappresentati dal simbolo dei quattro colori dei quartieri, insieme alle iniziali del giocatore e al numero 13, la sua maglia, mentre la Fiesole ha il suo solito simbolo, il giglio stilizzato e il pallone di cuoio, come quello degli albori del pallone. Di fatto, però, entrambe le squadre giocheranno per tenere viva la memoria di Davide, a poco più di sei anni da quella maledetta domenica, il 4 marzo 2018, quando il capitano fu ritrovato morto nella sua camera di albergo a Udine. Lo scrive Il Tirreno.