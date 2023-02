In campionato zero obiettivi: la Fiorentina deve evitare preoccupazioni inutili

La Serie A, salvo miracoli, non regalerà grandi soddisfazioni ai Viola, ma ciò non significa prendere sottogamba i vari impegni

La Nazione si sofferma su Verona-Fiorentina. Infatti, dopo aver pensato alla Conference League, la squadra di Italiano dovrà concentrarsi sul campionato. La Serie A, salvo miracoli, non regalerà grandi soddisfazioni ai Viola, ma ciò non significa prendere sottogamba i vari impegni. Il Verona è una squadra ostica e il match è importante per non regalare ai tifosi viola preoccupazioni inutili, in una stagione in cui le varie coppe saranno protagoniste.