In attesa del mercato Italiano punta su Bonaventura come trequartista

Il tecnico viola sembra aver già scelto su chi puntare come titolare per il ruolo di trequartista nel suo nuovo 4-2-3-1

Aspettando novità dal calciomercato Vincenzo Italiano si è già organizzato per conto proprio facendo di necessità virtù e alternando nel ruolo di trequartista Saponara, Barak e soprattutto Bonaventura, da quando l’abituale accorgimento tattico del centrocampista che va in pressione sul portatore di palla avversario trasformandosi in trequartista è diventato il modo di giocare della Fiorentina.