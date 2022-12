In attesa dei migliori Italiano si affida all’usato sicuro Benassi

Marco Benassi è l'usato sicuro che funziona in queste amichevoli per la Fiorentina, come scrive il Corriere Dello Sport. Non ruberà l'occhio, però la sua duttilità torna sempre comoda nel momento del bisogno. Il ragazzo può giocare da esterno alto, terzino, e centrocampista. Tutte caratteristiche positive, che non bastano per la conferma, come confermato dalle liste e da Pradè. Però intanto l'ex Torino è a quota 6 gol, tra Arezzo Always Ready e i 2 gol al Rapid. La cessione è sicura, anche per permettergli di trovare spazio, ma intanto Italiano se lo gode.