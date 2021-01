In attacco sempre “vivo” Nzola, Fiorentina vigile su Torreira. Caicedo e Nsame i nomi caldi

Il fatto che la priorità immediata siano le uscite non significa, si evince sfogliando La Nazione, che il mercato in entrata sia fermo. Caicedo e Nsame rimangono le piste principali per il ruolo di attaccante, quelle su cui si è pronti a scommettere forte. Attenzione, poi, alla decisione del Sassuolo su Scamacca e alle manovre col Torino, che potrebbero portare Zaza e Izzo (per il quale al momento si registra solo un sondaggio) in viola in cambio di Pulgar e Cutrone. Nonostante poi le smentite da La Spezia, arrivano conferme sui discorsi per un possibile scambio Kouamé-Nzola. E ancora, la Fiorentina segue con interesse la vicenda El Shaarawy di ritorno dalla Cina e rimane forte su Torreira, che non sta avendo spazio all’Atletico Madrid.

