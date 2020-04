In arrivo il documento di rischio per le attività sportive. E il calcio? Da capire la volontà del governo

Il Politecnico di Torino sta preparando, su input del Coni, l

a certificazione delle attività sportive che

sarà consegnata domani al Governo. In base a quella l’esecutivo valuterà la ripartenza dello sport italiano. Il mondo sportivo, riporta il Corriere dello Sport – Stadio, attende di capire le proprie sorti.

Quello della Figc deve essere ancora vidimato. La Serie A ci spera, ma non può permettersi di aspettare troppo a lungo. E il calcio? Non è certo uno sport nel quale si possono evitare i corpo a corpo. È necessario capire quello che scriveranno gli esperti piemontesi, ma un peso determinante lo avrà la volontà del governo. Ormai è chiaro che la deroga interesserà i professionisti, mentre il calcio di dilettanti e amatori sarà vietato per tutta l'estate. Per ripartire è necessario dotarsi di un protocollo medico giudicato idoneo. Quello della Fmsi c'è già.

Tennis e nel golf potrebbero essere le prime discipline a riaprire i battenti.Il nuovo dpcm didovrebbe arrivare domani ed è da vedere se stasera il premier parlerà agli italiani. A meno di sorprese, tra i vari provvedimenti che prenderà, il premier autorizzerà gli allenamenti individuali dal 4 maggio. Resta da vedere se e cosa dirà riguardo alla fase agonistica di alcuni sport. Per ora si parla di allenamenti individuali, Nei parchi cittadini, come nei centri sportivi per i calciatori delle squadre. Per quel che riguarda gli allenamenti collettivi invece non c’è nessuna certezza, nessuna data sicura. I club sembrano disposti ad accettare sedute individuali per “ricondizionare” gli atleti, ma al massimo per 2 settimane. La speranza è che il via libera arrivi il 18 maggio, ma dipenderà dalla certificazione che finirà nelle mani dell’esecutivo nei prossimi giorni. Per redigerla il Politecnico di Torino ha analizzato i questionari ai quali hanno risposto tutte le federazioni italiane. Sarà indicato un indice di rischio per tutte le 387 attività sportive e in base a questo indice saranno stabilite le ripartenze delle varie discipline.