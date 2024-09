In arrivo ‘Colpani over 70’, pronto per giocare e decidere tutta la partita

Per Colpani, ecco la luce in fondo al tunnel. Gli acciacchi fisici stanno venendo meno: può essere il suo momento

La crescita di Andrea Colpani in maglia Fiorentina procede a piccoli passi, ma sempre crescita resta. Ora Colpani vuole dimostrare il suo valore che ha convinto Raffaele Palladino a volerlo a Firenze. Fino a questo momento il classe 1999 ha incontrato qualche difficoltà: su tutte, la nuova piazza (Firenze rappresenta uno scalino più in alto rispetto a Monza, e dunque pretende continuità nelle prestazioni). Non ci sono alibi e cuscini protettivi, per avere continuità serve lavorare e dimostrare.