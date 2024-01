In Arabia torna la difesa a tre? Faraoni scalpita e attenzione a Christensen

Resiste l’ipotesi di vedere la Fiorentina schierata come contro il Bologna in Coppa Italia: vale a dire con un 3-4-1-2 un po’ più accorto in fase difensiva.

La Nazione si sofferma sulla formazione della Fiorentina. Resiste l’ipotesi di vedere la Fiorentina schierata come contro il Bologna in Coppa Italia: vale a dire con un 3-4-1-2 un po’ più accorto in fase difensiva. Pensiero ricorrente anche perché in questo momento la squadra fa fatica a essere pericolosa con il consueto 4-2-3-1. Ballottaggi in tutte le zone di campo. Dal portiere (spera Christensen) alla fascia destra, dove Faraoni insidia Kayode. In mezzo dovrebbe tornare Arthur insieme a Duncan. Davanti toccherà ancora a Beltran dal 1’, ma la coppia con Nzola non è da escludere anche se magari non dal primo minuto.