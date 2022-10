In A pieni, in Europa pochi intimi: orari e poco appeal, Franchi semivuoto

La partita può decidere, anzi forse deciderà ogni cosa relativamente al girone A di Conference League, ma l'orario (18:45) e lo scarso appeal della fase a gruppi della terza competizione europea faranno sì che Fiorentina-Basaksehir sia per pochi intimi: 11mila viola, un centinaio di turchi appassionati. Non che manchi l'entusiasmo, semplicemente il giovedì prima delle 19 la gente lavora e non può, come successo sabato sera contro l'Inter, riempire il Franchi in ogni ordine di posto. La testa di molti tifosi è già alla trasferta in casa dello Spezia, mentre seguiranno come possono l'incrocio europeo di stasera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.