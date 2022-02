Impazienza e voglia di emergere: Nico Gonzalez, prenditi la Fiorentina!

L'argentino manca l'appuntamento col gol da mesi. Il suo apporto sotto rete servirà per il finale di stagione

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un focus su Nico Gonzalez e la sua stagione in Viola. L'argentino è l'acquisto oneroso nella storia della Fiorentina ed è il maggior indiziato a prendere per mano la squadra dopo l'addio di Vlahovic. Ma il gol manca da 4 mesi e l'ex Stoccarda ha una gran voglia di incidere. Che la gara con l'Atalanta possa essere quella giusta? Certo è che per la corsa all'Europa Nico è una pedina fondamentale, difficilmente Italiano rinuncia a lui, a maggior ragione adesso che l'intesa con Odriozola sulla destra è ottima.

"Nico sta crescendo, sta capendo sempre meglio il nostro campionato, ma sta anche cercando di arginare l’impazienza. Il rigore che avrebbe voluto tirare a tutti i costi contro la Lazio, se l’arbitro non avesse revocato il penalty, e l’insoddisfazione mostrata nel momento della sostituzione a Bergamo hanno attirato l’attenzione sulla sua volontà di essere protagonista". Vincenzo Italiano gli ha ribadito che l'importante è la squadra e non il singolo. Domani, in ogni caso, può essere l'occasione giusta per emergere come protagonista una squadra che continua a stupire.