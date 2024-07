Il Wolfsburg non fa sconti ma la Fiorentina ritenta il colpo Vranckx

Un accelerazione, non bruciante ma decisa. Per Aster Vranckx e con il Wolfsburg quindi, per cercare di smuovere meccanismi e trattativa sul centrocampista. La Fiorentina è tornata a farsi sotto per un obiettivo che tra i primi è entrato nei pensieri dei dirigenti con l'avallo di Palladino, anche per l’interesse pregresso di un anno fa che il club di Commisso non ha mai accantonato del tutto. Al momento la trattativa è in stand by perché i viola non vogliono andare oltre certe cifre, ma con la possibilità che tutto possa cambiare all’improvviso. Per prendere Vranckx, 22 anni il prossimo 4 ottobre, sono stati messi sul tavolo 6-7 milioni che possono salire subito a otto grazie ai consueti e immancabili bonus. Bastano? No. Perché il Wolfsburg a sua volta ne ha messi dodici come prezzo sul cartellino del calciatore, in una specie di costante che la Fiorentina si è trovata ad affrontare tutte le volte che si è fatta più o meno sotto per un potenziale rinforzo nel reparto mediano: da Brescianini a Bondo, da Pobega a Benavidez, c’è sempre stata una richiesta della controparte in doppia cifra a frenare gli ardori in casa viola. Ma per nessuno gli uomini di mercato ci hanno riprovato e ci stanno riprovando come sta accadendo per Vranckx. Ecco il senso del tentativo. Che rimane lì sospeso, ma non volatile, per una distanza che è effettiva e non facilmente colmabile seppur a prima vista non tanto marcata. Alla fine le esigenze coincidono e il peso che sposta la bilancia diventerà proprio Vranckx, che sa di essere abbastanza fuori dai piani tecnici del Wolfsburg e che per quello e non solo ha già aperto a un suo trasferimento alla Fiorentina. Pur chiedendo uno stipendio piuttosto alto sul quale il club viola deve riflettere. A Firenze lo aspetterebbe una squadra proiettata verso una piccola, grande rivoluzione tattica. A centrocampo, ad esempio, “sparirà” la figura del regista classico a cui si affidava Italiano sempre o quasi sempre per lasciare posto e spazio a due mediani che sappiano pensare e giocare da registi quando c’è da costruire l’azione, che sappiano rifinirla venti o trenta metri più avanti, che siano in possesso di tempismo, forza e determinazione per inaridire la manovra avversaria. Uno come Aster Vranckx, insomma. Lo riporta il Corriere dello sport.