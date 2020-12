Il volto triste di Ribery, si preannuncia un lungo addio?

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene affrontato quello che alcuni definiscono il caso Ribery. Il francese sta rendendo pesantemente sotto le aspettative ed anche il cambio in panchina non sembra avergli dato giovamento. I tempi delle sue prestazioni super a San Siro contro Milan ed Inter sembrano un ricordo lontano. La parabola discendente non sembra fermarsi, ed il suo rendimento sta diventando un problema per Prandelli. Se fosse soltanto un problema di condizione fisica ci sarebbe tutto il tempo per recuperare, tuttavia a preoccupare di più è il piano mentale ed emotivo. Come riportato dal quotidiano, intorno a lui negli ultimi mesi le voci di una sfiducia crescente nei programmi del club si sono fatte sempre più insistenti, al pari della voglia di andarsene poi accantonata in estate. Il furto subito e il cambio forzato in panchina non hanno certo aiutato. Il feeling con la piazza non sembra più quello di un tempo e per Prandelli non sarà semplice revitalizzare l’entusiasmo del francese.

