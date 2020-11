Marani: “Tutti i calciatori della Fiorentina giocano al di sotto del loro rendimento. Callejon…”

IL giornalista di Sky Sport, Matteo Marani (le sue parole su Ribery e Amrabat) è intervenuto al Pentasport per commentare il delicato momento che sta vivendo la Fiorentina:

La Fiorentina è una squadra sfiduciata e con dei limiti grossi. Purtroppo c’è stata un’involuzione rispetto all’anno scorso, Prandelli ha un compito difficile, ancora più complicato di quanto immaginassi. I giocatori sono tutti il loro rendimento e qualcosa non gira. Callejon non può giocare a tutto campo, non ha più l’età e la forza per fare quel lavoro. Giocando con solo un attaccante questa squadra fa fatica anche ad attaccare con i centrocampisti. Prandelli è un uomo di calcio, adesso bisogna che la Fiorentina dia una risposta, visto il discreto potenziale.