Il giornalista di Sky Matteo Marani è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina:

La Fiorentina per me era una possibile sorpresa, rispetto alla classifica dello scorso potrebbe scalare posizioni. Se facesse un buon campionato, potrebbe togliere il posto ad una delle prime sette. I viola hanno acquistato uno dei centrocampisti più forti del cmapionato. certo dovranno trovare il ruolo più adatto, ma il valore del marocchino non si discute. Una cosa è mancata: dopo la cessione di Chiesa, che si farà sentire, io mi aspettavo la punta. Adesso diventa determinante quante partite riuscirà a giocare Franck Ribery. E’ l’unico che può accendere la luce in attacco, e i viola a questo punto sono dipendenti dalle sue giocate.