Il Viola Park sempre più accessibile: colazione e allenamento a porte aperte

Il Viola Park apre sempre di più ai tifosi viola. L’appuntamento è dunque fissato per dopodomani alle ore 15 presso lo stadio ‘Curva Fiesole’. Il club ha comunicato anche le fasi di emissioni dei biglietti (completamente gratuiti). Dalle 10 alle 15,59 di oggi avranno la precedenza gli abbonati, mentre dalle 16 inizierà la Fase 2 con disponibilità di biglietto anche per tutti i possessori di InViola Card Premium/Gold in corso di validità. Sarà necessario inserire il proprio numero di tessera all’inizio della procedura. Da stamani, tra l’altro, nuova possibilità per i tifosi legata al Viola Park. Sarà possibile infatti fare colazione (dalle 8 alle 10), e aperitivo (17-20,30) presso il Bar ‘Maglia Viola’. Stasera, inoltre, si potrà assistere alla partita con la Lazio in entrambi i bar dello stadio Curva Fiesole.