Il Viola Park non è un trofeo vinto, ma poco ci manca

La Nazione introduce il tema Viola Park dopo l'inaugurazione di ieri sera. Non è un trofeo vinto, certo. Ma genera sensazioni ugualmente forti. Forse maggiori. Perché dal nulla, in soli due anni e mezzo di lotte burocratiche e lavoro duro, il ’Rocco B. Commisso Viola Park’ è diventato realtà.E da oggi lo sarà ancora di più quando si apriranno i cancelli ai tifosi per la prima partita ufficiale che si giocherà all’interno del centro sportivo. Il presidente viola è visibilmente emozionato mentre si avvicina alla grande scritta a lui dedicata, scoperta una lettera alla volta, dalle ragazze e dai ragazzi del settore giovanile. Ha gli occhi che si illuminano come le lettere rigorosamente viola che si accendono con la luna piena sullo sfondo. Neppure uno scafato regista avrebbe studiato una coreografia suggestiva come questa.