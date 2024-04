Il Viktoria imita Allegri e ingabbia la Fiorentina. Punte ancora a secco

L'allenatoe del Viktoria Plzen Koubek è stato di parola, dichiarando di aver studiato la Fiorentina vista a Torino. Ai cechi è bastato stringere le maglie difensive e creare densità, per fermare lo sterile attacco viola. Nessuno ha provato ad accellerare, a cambiare passo, nemmeno Nico Gonzalez. Era lecito aspettarsi di più dalla Fiorentina, visto il livello non altissimo del Viktoria. Koubek non cambierà tattica al ritorno, cercando di saltare il pressing viola alzando il pallone per le punte. La squadra di Italiano a difesa schierata ha molti problemi. L'attacco non crea. Lo stesso Nico si è spesso sbracciato, ha preso calcioni. Ormai le punte non segnano da più di un mese, dalla lontana partita di Budapest con il Maccabi. Fonte Corriere Fiorentino