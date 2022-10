Il viaggio nella crisi della Fiorentina: serve un’esame di coscienza

Nei momenti più complicati di una stagione il capitano è sempre colui che ci mette la faccia. Cristiano Biraghi, al termine della brutta sconfitta rimediata contro la Lazio al Franchi, non ha usato mezzi termini per definire il momento suo e dei suoi compagni. "Serve un esame di coscienza", questa la frase che riecheggia nell'aria dopo quell'intervista. Non ha cercato alibi, non ha evitato nessun tipo di ragionamento. "Dobbiamo solo abbassare la testa e prenderci le critiche". La Fiorentina ha bisogno di ripartire, lavorare per essere più concreta, sia in fase offensiva che difensiva, perché gli errori individuali arrivano da entrambi i lati. Le parole del capitano viola al termine della partita sono una presa di posizione molto forte e per niente scontata. Ogni giocatore, come scrive La Repubblica, non sta dando il massimo di quello che ha nelle sue corde e questa cosa non va bene. Il Franchi, pur non avendo mai goduto in questa stagione di una partita coinvolgente, non ha mai abbandonato la squadra, riempendosi in ogni partita con numeri semplicemente incredibili. Non è facile adesso azzerare tutto e rimettersi in discussione. Giocatori che puntavano in alto che stanno a pochi punti dalla zona retrocessione. Questo sarà il passo più difficile, ma fondamentale per ripartire nel migliore dei modi.