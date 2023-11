Il viaggio della Fiorentina: domani la Conference, poi il Bologna

La Fiorentina gioca in Conference League. Il livello del Cukaricki è piuttosto basso ma oggi Italiano (la conferenza stampa è fissata per le 18) ribadirà la necessità di non abbassare la guardia.

La Fiorentina gioca in Conference League. Il livello del Cukaricki è piuttosto basso ma oggi Italiano (la conferenza stampa è fissata per le 18) ribadirà la necessità di non abbassare la guardia. Anche perché l’obiettivo è quello di sprecare meno energie possibili in vista del match contro il Bologna di domenica prossima. La comitiva gigliata partirà con un volo charter e atterrerà all’aeroporto militare di Nis, da dove in pullman (circa 50 km, un’ora di viaggio) raggiungerà Leskovac, al confine fra Serbia, Kosovo e Bulgaria, a pomeriggio inoltrato. La Fiorentina ripartirà subito dopo la gara con le medesime modalità di viaggio dell’andata. L’arrivo al Viola Park è previsto in piena notte. I calciatori potranno decidere se pernottare lì o rientrare nelle proprie abitazioni.