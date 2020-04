“Il vero ostacolo del calcio, trovare tamponi per tutti”. E’ questo il titolo di un articolo de La Repubblica di oggi che analizza le criticità del protocollo studiato dalla Serie A per ripartire (LEGGI DI COSA SI TRATTA). In particolare si fa riferimento alla necessità di test frequenti che può essere un problema pratico, ma anche etico: è giusto destinare al calcio parte di quei tamponi che per la maggior parte dei cittadini a rischio, operatori sanitari compresi, scarseggiano? Vale ancor di più per i club che hanno giocatori all’estero. Una volta rientrati dovranno rispettare le due settimane di quarantena obbligatorie. Oppure, per fare in fretta, sottoporli a un doppio tampone. Già, ma dove li troveranno? Per quanto riguarda i test ematici, invece, i club potranno acquistarli, appena disponibili. Spetterà poi al governo decidere se sarà possibile riprendere gli allenamenti il 4 maggio, primo giorno di “fase 2” del lockdown.