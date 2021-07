Il Venezia strizza l’occhio a Maleh. Mister Italiano lo valuterà a Moena

La palla ora passa nelle mani della Fiorenitna: ancora qualche settimana di attesa ed il futuro di Maleh sarà più chiaro

Il futuro in viola è scritto ormai da mesi, ma quando inizierà? Nella gestione di Youssef Maleh sarà fondamentale l'opinione di mister Italiano, che lo avrà a disposizione durante il ritiro di Moena. Solo dopo averlo valutato da vicino, il tecnico viola deciderà se trattenere il giocatore a Firenze oppure mandarlo in prestito a farsi le ossa.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, il Venezia, ex club di Maleh, sarebbe disposto a riabbracciarlo in prestito dopo aver condiviso con lui il percorso che ha portato il club arancio-nero-verde al ritorno in Serie A. La palla ora passa nelle mani della Fiorenitna: ancora qualche settimana di attesa ed il futuro di Maleh sarà più chiaro.