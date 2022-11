Il vecchio adagio di Italiano: quando non si può vincere, non bisogna perdere

La Repubblica in edicola oggi, nella cronaca della partita, chiosa ricordando il mantra che Italiano ripeteva lo scorso anno alla sua squadra, che ha concluso il 2021-22 con 14 sconfitte al passivo: "La Fiorentina dovrà correre e inciampare il meno possibile, capendo che in certe occasioni anche un punto può far comodo". Quando non si riesce a vincere, è importante non perdere. Così i rimpianti rischiano di aumentare. A gennaio un calendario complicato attende i viola.