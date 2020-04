Sandro, la Fiorentina ed una valanga di affetto: i ricordi appassionati di Baggio e Mutu

Sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo una parte della marea di affetto per Alessandro Rialti arrivata nelle ultime ore. Si va dal ricordo della Curva Fiesole, a quello del c.t. Roberto Mancini: “Abbiamo avuto un ottimo rapporto, bravo giornalista e persona perbene, non abbiamo mai smesso di seguirci”. Poi c’è la carica di tesserati ACF ed altri ex viola: Antognoni, Pioli, Montella, Iachini, Ranieri, Guerini, Pin, Frey e Mutu. “Un grande amico – ricorda l’ex n°10 rumeno – Nessun giornalista ha scritto di me come ha fatto lui. So quanto amasse la Fiorentina e so che per lui ero speciale. Quello che però non sapeva è che speciale lo era anche lui per me. Il calcio ha perso il suo poeta”.

Non hanno fatto mancare il loro pensiero anche la Fiorentina, Commisso, la famiglia Della Valle, Corvino, Ujfalusi, Toldo, Di Livio e Liverani. Tra tutte, il quotidiano sul quale scriveva Sandro, sottolinea le parole di Roberto Baggio: “Ciccio l’avevo conosciuto nel’87, appena arrivato a Firenze, e per tre anni ci eravamo riempiti di battute, di prese in giro. Mi dispiace tantissimo. Con lui, io giocatore della Fiorentina, sapevo di essere comunque protetto, venivo sempre prima degli altri. Per lui la Viola era grande anche quando era piccola”.