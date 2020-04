Rialti, oggi un minuto di raccoglimento per ricordare Sandro

Al Corriere dello Sport-Stadio e alla famiglia di Sandro Rialti, amico e opinionista di Violanews.com, è arrivato un fiume di richieste di partecipazione in queste ultime ore per il suo addio. Centinaia e centinaia di amici, conoscenti e lettori hanno chiesto come possono stargli vicino un’ultima volta, non potendo assistere al rito funebre in questi giorni di virus. Sua moglie Annalisa e i suoi figli Edoardo ed Enrico hanno accettato la nostra idea di aprire una sottoscrizione e hanno indicato il beneficiario nella Protezione Civile per l’emergenza coronavirus. Non potendo salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 18 i suoi amici e tutta la sua gente possono ricordarlo nelle loro case con un minuto di raccoglimento e una preghiera.