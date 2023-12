Il turnover di Italiano contro il Parma: dentro Pierozzi e Mina

La Nazione fa il punto sulla formazione della Fiorentina di Italiano in vista della gara contro il Parma. In porta dovrebbe trovare posto Christensen, in difesa chance per Pierozzi a destra, con Parisi che tornerà a sinistra. In mezzo riposerà Milenkovic. Con Quarta potrebbe esserci Mina come contro il Genk. A centrocampo spazio a Maxime Lopez e Mandragora, mentre in attacco sarà data una chance a Nzola. Alle sue spalle Barak (Bonaventura sarà preservato senza dubbio per l’Olimpico). A sinistra si candida Brekalo, mentre a destra resiste l’incognita Gonzalez. A riposo completo domenica, uno spezzone potrebbe giocarlo. Magari nella ripresa. Il ballottaggio per una maglia dal 1’ resta tra Ikoné e Kouame. Tutto questo con la prospettiva e la voglia matta di mettere fuori il Parma e accendere la coppa nel migliore dei modi.