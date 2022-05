Il turno scomodo non ferma il tifo Viola. Attesi in oltre 1.000 a Marassi

Ultima trasferta della stagione

La prospettiva di poter guadagnare matematicamente l'Europa già dal prossimo turno, ha acceso l'entusiasmo dei tifosi per l'ultima trasferta dell'anno, scrive La Nazione. "Saranno oltre mille i tifosi della Fiorentina presenti tra soli quattro giorni nel settore ospiti di Marassi, in quella che potrebbe rappresentare la gara che, in caso di sconfitta dell’Atalanta il giorno prima con il Milan e di tre punti di Biraghi e compagni, regalerà ai viola di Italiano la qualificazione a una competizione europea a sei anni di distanza dall’ultima volta". E sono infatti stati staccati oltre 300 biglietti a poche ore dall'inizio della vendita. Non è atteso, comunque, il tutto esaurito per i circa 2mila posti messi a disposizione per la torcida gigliata. Nulla di definitivo, ovviamente, in tanti decideranno cosa fare da venerdì in poi ed un'impennata delle vendite non è da escludere.