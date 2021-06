Il triangolo no, Gattuso non l’aveva proprio considerato

Un mese così intenso Gattuso non se lo sarebbe proprio aspettato, in un triangolo che ha coinvolto Napoli, Firenze e Londra, sponda Tottenham

Il tecnico non parla dal febbraio scorso, per il silenzio stampa voluto da De Laurentiis al quale, fino al 30 giugno, è obbligato a sottostare. La rosea aggiunge che Ringhio avrebbe voluto parlare dopo il pareggio col Verona, costato la Champions al Napoli. Delusione impossibile da lenire due giorni dopo, accettando l'offerta della Fiorentina. Il blitz di Barone e Pradè, il 25 maggio, nella casa di Posillipo per convincerlo a siglare un biennale, insieme alla promessa di grandi investimenti. Limpida per Gattuso la ragione di un matrimonio non consumato: la Fiorentina non ha mantenuto le promesse. Dunque matrimonio annullato in soli 20 giorni nei quali il tecnico ha sollecitato interventi rapidi sul mercato.