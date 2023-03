Il trasloco viola e i suoi problemi. Commisso ora dovrà rivedere la concessione

Sulle pagine della Nazione ovviamente si parla della questione Franchi, I temi sollevati sono molteplici. In primis l'aspetto del disagio per tutti i tifosi viola. Successivamente l'aspetto economico, con la viola che potrebbe perdere 24 milioni in 2 anni. Ma c'è anche la questione della concessione. Quando dovrà essere firmata per il 2026, e quanto durerà, queste le domande poste dal giornale. Quella in vigore scadrà il 30 giugno, e Commisso deve capire come approcciarsi al nuovo contratto. Da tener conto c'è anche che la viola non usufruirà più del centro sportivo "Davide Astori", visto il trasferimento al Viola Park. E poi da inizio 2024 il Franchi subirà i primi lavori. Il trasloco sarà obbligato. Vista la scadenza del 2026 dei fondi del pnrr. Anche se il comune tiene aperta la porta del far giocare la Fiorentina a Firenze con i lavori. Ieri il sindaco ha parlato di ottimi rapporti con la società gigliata, ma secondo il giornale filtra un po' di fastidio.