Il Torino è da battere, ma senza rischi: Italiano non vuole dispergere energie

La Nazione si sofferma sulla gara di oggi fra Torino e Fiorentina. Il Match è decisivo in per la lotta all'ottavo posto, ma Italiano ha in mente già una partita: la finale contro l'Inter. Il turnover massiccio servirà a non dispergere energie in vista della gara di Roma, che in questo momento rimane la priorità. Sarà lì che la Viola dovrà essere perfetta, anche se battere la concorrenza di Monza, Bologna e appunto Torino sarebbe fondamentale in ottica Europa in caso di penalizzazione della Juventus. Una cosa sembra essere abbastanza chiara, chi perde può considerare chiusa la propria stagione, almeno in campionato.