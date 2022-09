Il Tirreno: “Non solo non si segna, la difesa crolla. Ikoné, limiti incredibili”

"Peggio di una centrifuga in lavatrice". Usa questa espressione, Il Tirreno, per riferirsi alla débacle della Fiorentina sul campo del Basaksehir. Gollini stavolta è stato protagonista in negativo in Europa, e al problema della sterilità offensiva si aggiunge quello della difesa, che pure almeno inizialmente aveva beneficiato di una maggiore attenzione in fase di non possesso. Ikoné ora è preoccupante: dopo 9 mesi, ancora nessuna traccia del giocatore ammirato a Lille, nelle fila degli allora campioni di Francia.