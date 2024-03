Il Tirreno: i patemi d’animo restano sempre gli stessi

Il rammarico è sempre lo stesso, il brivido finale. Sì, perché dopo il gol in pieno recupero segnato dal Llorente contro la Roma, in occasione di una delle poche sbavature concesse in una gara condotta con personalità al cospetto dei giallorossi, ecco che ieri sera, la Fiorentina non si è risparmiata l'affanno finale, quello nato dopo il gol dell'1-1 di Khalaili. Sì, è vero, i viola avevano dalla loro il successo conquistato ben oltre il 90' con Barak, ma la questione è sempre la stessa: c'è da trovare il giusto punto di equilibrio. Forse, va detto, non se lo aspettava nemmeno il Maccabi Haifa di riuscire a rimettere in piedi una partita complicata, anche se i primi a passare in vantaggio, seppur in un'azione viziata da fuorigioco (rete, poi annullata a Simic, sulla respinta di Terracciano contro Podgoreanu) erano stati proprio gli israeliani. Passano le partite, cambiano gli avversari, ma i patemi d'animo, a Campo di Marte, restano più o meno sempre gli stessi. È (anche) qui che adesso Vincenzo Italiano, fresco della conquista dei quarti di finale di Conference League per la seconda volta consecutiva, deve lavorare. La bella notizia, oltre alla qualificazione, propiziata dal solito uomo di Coppa, Antonin Barak, su cross di Faraoni, semmai è ritorno in campo di Dodô, il terzino brasiliano che si era fermato 172 giorni fa per un grave infortunio ai legamenti del ginocchio: per la squadra di casa è un'ottima notizia, soprattutto in vista del nuovo tour de force che si prospetta all'orizzonte dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Lo scrive Il Tirreno.