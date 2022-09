Il tifo l’arma in più della Fiorentina: la media spettatori del Franchi

In un momento delicato e difficile come quello vissuto dalla Fiorentina dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Istanbul Başakşehir, i tifosi viola si sono presentati in 32.216 (dato ufficiale) al “Franchi” domenica scorsa contro il Verona [GLI SPETTATORI DEL 7° TURNO], mostrando la propria risposta a chi si chiedeva come sarebbe stata accolta la squadra, reduce nel complesso da otto partite senza vittoria.